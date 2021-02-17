"Дуже незвичний матч. Я приїхав у свою країну, де багато моїх друзів. Проте, головна мета завтра – представити себе і Шахтар якнайкраще й досягти того результату, що ми бажаємо.

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До Шахтаря я потрапив два роки тому. Мені було 19, але вже тоді я виступав у національній команді своєї країни. Однак робота й тренування пліч-о-пліч з видатними футболістами та тренерами вплинули на мій статус у збірній Ізраїлю. Вважаю, я став грати значно краще – це результат постійної роботи в клубі високого рівня, яким є Шахтар.

Містер Каштру щойно сказав мені на вухо, що ще не ухвалив рішення щодо стартового складу. Проте, як і будь-який інший гравець нашої команди, я сподіваюся вийти з перших хвилин і проявити себе якнайкраще.

Я ще не бачив батьків, але сподіваюся, що зранку в день гри матиму таку нагоду. Знаю, що в Тель-Авіві було 21-23 градуси тепла, тоді як у Києві був мороз нижче 10 градусів. Коли ми прилетіли сюди, погода різко змінилась на ту, що ви можете спостерігати зараз. Хочеться вірити, що вона поліпшиться. В будь-якому разі мене цікавить лише завтрашній матч", – цитує Соломона офіційний сайт донеччан.

Зауважимо, протистояння між українською та ізраїльською командами відбудеться вже завтра, 18 лютого. Початок матчу о 22:00 за Києвом.

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