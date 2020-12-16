Загальна інформація

Дата заснування: 1906 рік

Рейтинг УЄФА: 70-те місце (станом на 15 грудня 2020-го)

Титули та досягнення: чемпіон Ізраїлю (23 рази), володар Кубка Ізраїлю (23 рази), Суперкубка країни (7 разів)

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Найвище досягнення у єврокубках: груповий етап Ліги чемпіонів у сезонах 2004/05 і 2015/16

Прізвиська: "жовті", "жовті дияволи"

Домашній стадіон: Блумфілд (вміщує 29 400 глядачів)

Головний тренер: Гіоргос Доніс

Капітан: Шеран Єйні

Волею жеребу донецький Шахтар у першому раунді плей-офф зустрінеться із найтитулованішим клубом Ізраїлю. За кількістю здобутих трофеїв Маккабі значно випереджає свого суперника за Великим дербі Тель-Авіва Хапоель (14 чемпіонств) і одноклубників з Хайфи (12 титулів). Упродовж останніх восьми років "жовті" не опускалися у чемпіонаті нижче 2-го місця і регулярно виступають на групових етапах єврокубків. Цьогоріч Маккабі був близький до виходу в основний етап ЛЧ. Ізраїльтяни у кваліфікації почергово здолали опір латвійської Риги, литовської Судуви та брестського Динамо, але не впоралися з австрійським Зальцбургом у плей-офф (1:2, 1:3).

А ось у Лізі Європи ізраїльський гранд відразу окреслив претензії на вихід до 1/16 фіналу, здобувши перемоги в двох стартових турах. І якщо мінімальна домашня перемога над Карабахом не здивувала, то виїзна звитяга у дуелі з турецьким Сівасспором змусила розглядати Маккабі серйозним претендентом на плей-офф. Правильні висновки з такого старту "жовтих" зробив іспанський Вільяреал, розбивши ізраїльтян на Мадригалі (4:0). Та далі Маккабі взяв ще 5 очок і спокійно вийшов на Шахтар із 2-го місця в квартеті.

Період до двобою із Шахтарем тель-авівська команда використає для покращення ситуації у місцевій першості. Наразі Маккабі йде 5-м (15 очок), відстаючи від одноклубників з Хайфи на 7 пунктів. Щоправда, "жовті" ще мають матч у запасі. Ключовим на цьому етапі буде якраз очне протистояння двох грандів 16 січня. Якщо відрізок до середини лютого Маккабі пройде без значних очкових втрат, то може не тільки без проблем наздогнати Хайфу, а й взагалі забезпечити собі гандикап для спокійного завоювання третього поспіль чемпіонського титулу.

Історія протистоянь із українськими клубами

Маккабі – Динамо – 1:1 (груповий етап Ліги Європи 2011/12)

Динамо – Маккабі – 3:3 (груповий етап Ліги Європи 2011/12)

Маккабі – Динамо – 0:2 (груповий етап Ліги чемпіонів 2015/16)

Динамо – Маккабі – 1:0 (груповий етап Ліги чемпіонів 2015/16)

За майже 30 років участі в єврокубках шляхи "жовтих" перетиналися лише з київським Динамо. Маккабі двічі протистояв українському гранду на групових етапах євротурнірів. У сезоні 2011/12 кияни так і не змогли переграти ізраїльтян, звівши внічию обидва поєдинки. Втрата чотирьох очок тоді коштувала команді Юрія Сьоміна місця в плей-офф. Динамо фінішувало в групі Ліги Європи лише третім, відставши від Сток Сіті якраз на 4 пункти.

Нагода поквитатися випала через чотири роки. Цього разу суперники зустрілися на груповому етапі ЛЧ, а кияни під керівництвом Сергія Реброва двічі здолали ізраїльтян і вийшли до 1/8 фіналу. На Святій землі забивали Ярмоленко і Мораєс. Вдома ж для перемоги вистачило й забитого м'яча Гармаша. Маккабі в той сезон був взагалі безнадійним. "Жовті" програли всі шість матчів у квартеті з Челсі, Динамо та Порту з божевільною різницею м'ячів 1:16.

Команда

Головною зіркою нинішнього Маккабі є форвард Йонатан Коен, який вже забив 9 м'ячів у всіх турнірах. Сезон 2020/21 є для 24-річного нападника третім у футболці "жовтих". Він – класичний другий форвард, діє з глибини або обох флангів і непогано вправляється з м'ячем. У попередній кампанії Коен записав до свого активу 12 результативних передач і став найкращим асистентом команди. Зазвичай Маккабі грає з формацією 4-3-3, а ударне тріо попереду доповнюють центрфорвард Пешіч і хтось з вінгерів на вибір – Бітон, Бен Хаїм або Блекмен.

А ось в обороні Маккабі серйозна концентрація ветеранів. Відразу трьом провідним виконавцям лінії за 30. Найстаршим серед них є 34-річний Шеран Єйні – центрбек і капітан команди. Щоправда, періодично тренерський штаб довіряє іншій парі в центрі захисту – Тібі-Ернандес, яким на двох 64. Та й флангові виконавці Давідзада, Біттон і Саборіт вже далеко не юніори. Усі ці деталі створюють підґрунтя для ідеальних умов швидкісним Додо, Тете та Соломону. Останній ще юнаком забивав "жовтим" за Маккабі Петах-Тікву.

Із молодих талантів виділяється Ейлон Альмог, якому в січні виповниться 22. Він був основним у молодіжці Ізраїлю, яка ледь не пробилася на Євро-2021, а тепер намагається стати стабільним гравцем основи Маккабі. Навесні писали про інтерес до лівого вінгера з боку Мілана. Переглядати Альмога, який з однаковою ефективністю грає обома ногами, до Ізраїлю нібито особисто їздив шеф скаутської служби "россонері" Жеффре Монкада.

Тренер

У липні серб Владімір Івіч, який здобув із Маккабі два чемпіонських титули, отримав заслужене підвищення та поїхав підкоряти англійський Чемпіоншип із Уотфордом. Натомість вакантну посаду керманича команди зайняв Гіоргос Доніс. 51-річний фахівець заслуговує на звання громадянина світу. Він грек, який народився і зростав у німецькому Франкфурті, потім із родиною перебрався на історичну батьківщину, а на піку кар'єри пограв на Туманному Альбіоні за Блекберн, Шеффілд Юнайтед і Хаддерсфілд. Найкращі ж роки в статусі гравця Доніс провів у Панатінаїкосі, з яким здобув 7 трофеїв і грав у Лізі чемпіонів. Зокрема, екс-хавбек вийшов у старті на протистояння з київським Динамо (0:1) в 1995-му, яке обернулося дискваліфікацією "біло-синіх" через скандал із шубами.

Доніс-тренер розпочав зі скромної Лариси, а увагу грандів привернув після здобуття Кубка Греції у сезоні 2006/07. Та свої шанси з АЕКом і ПАОКом він змарнував. Зрештою, відновлювати репутацію довелося за межами Еллади. Доніс опинився на Кіпрі, де з перервою на вояж на Близький Схід двічі зробив чемпіоном АПОЕЛ. Зрештою, йому вирішив довіритися рідний Панатінаїкос. Проте, сучасні "зелені" – вже не машина зразка 90-х, а лишень середняк зі славним минулим. Доніс зумів підняти ПАО на 4-те місце за підсумками кампанії 2019/20, але пішов з клубу через складні взаємини з президентом Яннісом Алафузосом і переїхав до Тель-Авіва.

Резюме

Результатами жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи можуть бути задоволені обидві команди. Шахтар уник зустрічі з австрійським Зальцбургом, португальськими Бенфікою і Брагою чи бодай Олімпіакосом. Проте, захват від прихильності Фортуни наразі впритул наблизився до межі з самовпевненістю. За недооцінку в єврокубках може покарати будь-який клуб. Окрім того, Маккабі матиме неймовірну перевагу над "гірниками" – регулярну ігрову практику. До першого протистояння з донеччанами "жовті" зіграють 13 (!) офіційних матчів. Натомість Шахтар максимум зустрінеться з Колосом у Прем'єр-лізі, якщо українська зима не поверне суворості бодай 20-річної давності.

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