"Найчастіше ми переглядаємо 6-7 матчів суперника. Особисто я бачив 3 повні поєдинки Маккабі. Розумію, що кожен суперник у єврокубках все сильніший і сильніший. Маккабі точно не відстає від них. В останніх 7 матчах вони здобули 6 перемог і один матч зіграли внічию.

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За схемою 4-2-3-1 вони чудово діють як в захисті, так і в нападі. Крайні оборонці дуже важливі для їхньої гри. Команда всі атаки проводить терпляче, якісно їх завершує. Вони є складними для нас, нам треба серйозно підготуватись, щоб достойно зіграти.

Коли зможемо побачити Ісмаїлі в грі? Я б хотів вам дати точну відповідь, але не можу. Він зараз переживає процес інтеграції, який може зайняти як кілька днів, так і кілька тижнів. Ісмаїлі відчуває дискомфорт. Ми маємо бути обережними з ним, щоб він знову повернувся в гру і допомагав нам.

Вплив Мораєса? Я дуже люблю, коли мені всі гравці доступні на кожен матч. Цей сезон був нетиповим і нестабільним. Пандемія впливає на всіх – на нас теж. Перш за все ми аналізуємо динаміку всієї команди, а не лише окремих осіб. Вона будується з індивідуальностей. Надіюсь, що завтра Мораєс покаже себе достойно на полі, адже він чудово попрацював. Сподіваюсь, ми вивеземо звідси перемогу.

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Гадаю, що погода не повпливає на жодну з команд. Якщо команда атакує, то жодна погода не змінить плани. Обидві команди будуть збалансованими завтра. Якщо глянути на УПЛ, то ми забили найбільше і пропустили найменше. Мої амбіції змушують нас ставати сильнішими. В ЛЧ ми запам'ятали матчі проти Борусії М зі знаком мінус. Ми хочемо зростати, незважаючи на те, що пережили вже чимало", – сказав Луїш Каштру на передматчевій прес-конференції.

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