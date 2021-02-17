"Мы уважаем своего соперника, но не боимся его. Готовы и должны показать на поле свои сильные качества. Касательно нашей формы, я думаю, на прошлой неделе команда еще раз доказала, что хочет играть в футбол и биться до последней секунды матча. Коэн в предстоящем поединке нам помочь не сможет, это не новость. А все остальные в строю и готовятся.

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Что бы ответил, если бы в прошлом году мне сказали, что буду тренером Маккаби и буду играть с Шахтером? Хороший вопрос. Я бы не сказал, что это невозможно. В футболе нет ничего невозможного. Действительно, сегодня ситуация такова, что я ответственен за команду. В течение профессиональной карьеры у каждого бывают элементы давления и развития. Может быть, я ответил бы вам: окей, не в этом сезоне, а когда-то в будущем. Но случилось так, как случилось, и сейчас это работает хорошо.

Мы стараемся выбрать правильный состав на каждый матч, при этом, конечно, немного думая и о следующих. У нас достаточно большая группа футболистов, и все они качественные. Остаться главным тренером – моя задача до конца сезона, а дальше посмотрим, что получилось. Я наслаждаюсь, для меня это тоже новый вызов.

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Играть против Шахтера очень приятно. Мы знаем качества нашего соперника, я знаю клуб изнутри. В Шахтере у меня был хороший период работы. Очень радостный момент, когда встречаешься со своим предыдущим клубом в матчах такого уровня. В общем, отлично. Но этот факт не повлияет на меня или команду перед завтрашним поединком.

С президентом Шахтера я не встречался с тех пор, как ушел из клуба, а с Сергеем Палкиным мы часто на связи. Говорим о футболе, о наших клубах, в той или иной степени делимся опытом. Что касается матча, для Маккаби Тель-Авив он очень важен. Впрочем, как и для любого другого клуба в Европе. В такие моменты хочешь победить, проявить себя, а самое главное – показать игру самого высокого уровня, на которую способен. У футболистов есть возможность продемонстрировать свои лучшие качества", – цитирует ван Леувена официальный сайт дончан.

Заметим, 51-летний специалист в течение 2006-2013 годов возглавлял молодежный департамент в Шахтере. 24 декабря 2020 года он стал и. о. главного тренера Маккаби Тель-Авив. Под его руководством израильтяне провели 10 матчей (9 побед и ничья).

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