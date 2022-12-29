Тренера воротарів Львова Василя Хомутовського засудили до 2 років "домашньої хімії" у Білорусі, повідомляє Tribuna.by.

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Суддя Ленінського районного суду Мінська Тетяна Шотик оглосила вирок – два роки обмеження волі без направлення до виправної установи відкритого типу. Хомутовського звинувачували за статтею 342 КК РБ ("Активна участь у групових діях, які брутально порушують громадський порядок").

Нагадаємо, 44-річного фахівця було затримано 30 вересня 2022 року після того, як він повернувся до Білорусі на лікування. Спочатку він отримав 13 діб адміністративного арешту за пересилання матеріалів з Telegram-каналу, визнаного в Білорусі екстремістським, а потім його затримали вже за кримінальним обвинуваченням – у 2020 році Хомутовський засудив насильство силовиків після виборів президента Білорусі.

До слова, людина, засуджена до "домашньої хімії", живе вдома, продовжує працювати на своєму основному місці, але із зарплати у неї можуть вираховувати до 25% щомісяця. Вона має стати на облік у кримінально-виконавчій інспекції, інспектор із перевіркою може прийти у будь-який час. Засудженому не можна вживати спиртне, заборонено виходити з дому у вихідні та свята. Не можна ходити в гості (приймати гостей можна), відвідувати будь-які розважальні заходи. У разі порушення правил покарання може бути замінене на суворіше, аж до позбавлення волі.

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