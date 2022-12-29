"Влітку нам вдалося знайти Жеваго, якого давно було оголошено в розшук. Дістали олігарха ми дроном на яхті біля Монако. Після публікації нашого матеріалу "Батальйон Монако" державне бюро розслідувань надіслало запит на екстрадицію Жеваго.

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"Зокрема, працівники ДБР підтвердили місце знаходження одного з героїв цього журналістського розслідування... Вживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять його зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС".

І, здавалося б, після цього Жеваго краще до Франції не їздити. Про це, за данними джерел з оточення олігарха, йому говорили адвокати. Жеваго дослухався. Був у Іспанії. Вечеряв на Ібіці. Лондон. Далі Дубай. Яхту "Z" туди нещодавно перегнали. Але для людини з перших сходин списку Форбс є один важливий ритуал. Взимку – чекін в Куршевелі. Тусовка.

Щоб адвокати не нервувались – фігурант запевнив, що цього року буде мучитися у Швейцарії. І 21.12.2022 р. літак Жеваго вилетів з Дубая до Женеви. Як і обіцяв. А за сім днів Жеваго був арештований у Франції в Куршевелі", – написав Ткач на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, у 2019-му ДБР заочно оголосило Жеваго підозру щодо причетності до схеми з розкрадання 2,5 мільярда гривень банку "Фінанси та Кредит" через офшорні компанії, після чого він був оголошений в розшук. Екс-депутат не повертався на територію України впродовж трьох останніх років.

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