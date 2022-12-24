"Ми на зв'язку безпосередньо з Василем. Також спілкуємось із адвокатами, юристами. Ми не хочемо нашкодити зайвими діями. Сьогодні Хомутовський на волі. 28 грудня має відбутися суд – ми сподіваємось, що його повністю виправдають, і він повернеться до тренувань із нашим клубом.

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Ми надіслали листа до Білоруської федерації футболу, однак жодної відповіді не отримали. Телефоном нам сказали, що у зв'язку з тою ситуацією, яка відбувається у їхній країні, вони не можуть вплинути на жодні рішення.

В УЄФА поки не зверталися. Ми всі розуміємо, яка ситуація зараз у Білорусі. Ці листи можуть їх тільки роздратувати, і Хомутовський потрапить за грати. Василь хоче, щоб ця тема роздувалася якнайменше. Ми допомагаємо йому, але поки не озвучуватимемо – як саме. Для нас головне кінцевий результат – щоб Василь залишився на волі та разом із сім'єю зумів виїхати.

Чи припускав Хомутовський, що його можуть затримати у Білорусі, коли їхав туди на операцію? Думаю, відсотків на 10 він розумів, що таке може статися, але намагався не вірити в це. Ми неодноразово розмовляли з ним на цю тему і, гадаю, до такого варіанту він не був готовий. Василь там працював, сплачував податки, він відомий спортсмен у своїй країні. Не думаю, що він сподівався на такий прийом", – сказав Левчук у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Хомутовського було затримано 30 вересня у себе на батьківщині, куди він приїхав на операцію на коліні. Він звинувачується в "активній участі у групових діях, які грубо порушують громадський порядок" – за це йому загрожує обмеження волі терміном від двох до п'яти років або в'язниця до чотирьох років.

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