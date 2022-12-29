Тренер вратарей Львова Василий Хомутовский приговорен к 2 годам "домашней химии" в Беларуси, сообщает Tribuna.by.

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Судья Ленинского районного суда Минская Татьяна Шотик огласила приговор – два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Хомутовского обвиняли по статье 342 УК РБ ("Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок").

Напомним, 44-летний специалист был задержан 30 сентября 2022 года после того, как он вернулся в Беларусь на лечение. Сначала он получил 13 суток административного ареста за пересылку материалов из Telegram-канала, признанного в Беларуси экстремистским, а затем был задержан уже по уголовному обвинению – в 2020 году Хомутовский осудил насилие силовиков после выборов президента Беларуси.

К слову, человек, приговоренный к "домашней химии", живет дома, продолжает работать на своем основном месте, но из зарплаты у него могут вычитать до 25% ежемесячно. Он должен стать на учет в уголовно-исполнительной инспекции, инспектор с проверкой может прийти в любое время. Осужденному нельзя употреблять спиртное, запрещено выходить из дома по выходным и праздникам. Нельзя ходить в гости (принимать гостей можно), посещать какие-либо развлекательные мероприятия. В случае нарушения правил наказание может быть заменено на более строгое, вплоть до лишения свободы.

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