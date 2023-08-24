"Якщо є слово, яким можна визначити останні кілька тижнів, то це "інтенсивність". Подібна ситуація породжує хвилювання. У багатьох матчах ми перемагали завдяки характеру, ніж завдяки грі. І дякуючи тому, що з нами був найкращий гравець у світі.

Мессі видав потужну промову – одноклубник Лео і Кривцова розкрив секрет виходу Інтер Маямі у фінал Кубка США

Я, як і раніше, зберігаю ті ж очікування, що й колись. Хочу продовжувати проходити етапи так, як ми можемо. Мені хотілося б, щоб у майбутньому команда могла грати краще. Але це складно, коли ти не можеш тренуватися, а мусиш відпочивати", – цитує Мартіно Mundo Deportivo.

Нагадаємо, вночі Інтер Маямі здійснив шалений камбек в півфінальному матчі Кубка США, де суперником Мессі і Ко була команда Цинциннаті – команда Мартіно здобула перемогу у серії 11-метрових ударів.

Варто зазначити, Мессі, Кривцов і компанія крокують у фінал, де 27 вересня зіграють проти Х'юстон Динамо.

Мессі вперше не забив за Інтер Маямі, але оформив 2 асисти – аргентинець і Кривцов зіграють у фіналі Кубка США