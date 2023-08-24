Вночі Інтер Маямі здійснив шалений камбек в півфінальному матчі Кубка США, де суперником Мессі і Ко була команда Цинциннаті – форвард Леонардо Кампана забив гол на 90+7 хвилині з передачі Лео Мессі, перевівши матч в екстра-тайми, де команди обмінялися голами, а в серії 11-метрових сильнішими виявились підопічні Мартіно.

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Саме Кампана після перемоги розхвалив Мессі за вихід у фінал, заявивши, що аргентинець неабияк мотивував партнерів по команді в перерві між екстра-таймами:

"Він сказав нам вірити в себе. Що після всієї роботи, яку ми виконали на полі, ми ніколи не зазнаємо невдачі. Він такий лідер – він хоче говорити в кожній грі, на кожному тренуванні, у кожному матчі чемпіонату", – цитує Кампану Goal.

Варто зазначити, Мессі, Кривцов і компанія крокують у фінал, де 27 вересня зіграють проти Х'юстон Динамо.

Мессі вперше не забив за Інтер Маямі, але оформив 2 асисти – аргентинець і Кривцов зіграють у фіналі Кубка США