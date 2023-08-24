Відкритий кубок США, півфінал

Цинциннаті – Інтер Маямі – 3:3 в додатковий час, 4:5 в серії пенальті

Голи: Акоста, 18, Васкес, 53, Кубо, 114 – Кампана, 68, 90+7, Мартінес, 93

Команди зійшлися на полі Цинциннаті у битві за фінал. Господарі відразу захопили ініціативу і вийшли вперед на 18-й хвилині. Бупендза виграв силову боротьбу у Кривцова та скинув Акості, якому допоміг забити рикошет.

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На старті другого тайму Інтер пропустив ще раз, коли більярдний удар з лінії карного майданчика вдався Васкесу. Оборона "рожевих" буквально тріщала, а Кривцову довелося отримувати жовту за зрив атаки в центрі поля. Все перевернула магічна ліва нога Мессі. Аргентинець забивав у всіх 7 попередніх матчах за Інтер (загалом 10 м'ячів), але цього разу взяв на себе роль асистента. Чемпіон світу двома розкішними подачами знайшов голову Леонардо Кампани – рятівний гол стався аж на 90+7-й хвилині.

У екстратаймах команди обмінялися голами, тому справа дійшла до серії пенальті. Єдиної помилки припустився захисник Цинциннаті Нік Хегглунд, програвши дуель кіперу Інтера. Мессі, Кривцов і компанія крокують у фінал, де 27 вересня зіграють проти Х'юстон Динамо.

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