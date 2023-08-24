"Если есть слово, которым можно определить последние несколько недель, то это "интенсивность". Подобная ситуация рождает волнение. Во многих матчах мы побеждали за счет характера, чем за счет игры. И за счет того, что с нами был лучший игрок в мире .

Месси издал мощную речь – одноклубник Лео и Кривцова раскрыл секрет выхода Интер Майами в финал Кубка США

Я по-прежнему сохраняю те же ожидания, что и прежде. Хочу продолжать проходить этапы так, как мы можем. Мне бы хотелось, чтобы в будущем команда могла играть лучше. Но это сложно, когда ты не можешь тренироваться, а должен отдыхать", – цитирует Мартино Mundo Deportivo.

Напомним, ночью Интер Майами совершил безумный камбек в полуфинальном матче Кубка США, где соперником Месси и Ко была команда Цинциннати – команда Мартино одержала победу в серии 11-метровых ударов.

Месси, Кривцов и компания шагают в финал, где 27 сентября сыграют против Хьюстон Динамо.

Месси впервые не забил за Интер Майами, но оформил 2 ассиста – аргентинец и Кривцов сыграют в финале Кубка США