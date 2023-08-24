Тренер Интер Майами оценил влияние Месси на игру команды – Лео вывел клуб Бекхэма в финал Кубка США
Наставник Интер Майами Херардо Мартино рассказал о влиянии Лионеля Месси на игру команды.
"Если есть слово, которым можно определить последние несколько недель, то это "интенсивность". Подобная ситуация рождает волнение. Во многих матчах мы побеждали за счет характера, чем за счет игры. И за счет того, что с нами был лучший игрок в мире .
Месси издал мощную речь – одноклубник Лео и Кривцова раскрыл секрет выхода Интер Майами в финал Кубка США
Я по-прежнему сохраняю те же ожидания, что и прежде. Хочу продолжать проходить этапы так, как мы можем. Мне бы хотелось, чтобы в будущем команда могла играть лучше. Но это сложно, когда ты не можешь тренироваться, а должен отдыхать", – цитирует Мартино Mundo Deportivo.
Напомним, ночью Интер Майами совершил безумный камбек в полуфинальном матче Кубка США, где соперником Месси и Ко была команда Цинциннати – команда Мартино одержала победу в серии 11-метровых ударов.
Месси, Кривцов и компания шагают в финал, где 27 сентября сыграют против Хьюстон Динамо.
Месси впервые не забил за Интер Майами, но оформил 2 ассиста – аргентинец и Кривцов сыграют в финале Кубка США