За підсумками минулого сезону Хельструп привів Тромсе до сенсаційного третього місця в чемпіонаті Норвегії. Ба більше, його команда набрала однакову кількість очок із Бранном, який посів друге місце, – і поступилася суперникові тільки завдяки гіршій різниці м'ячів.

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Як інформує офіційний сайт Тромсе, незважаючи на цей успіх і путівку до єврокубків, 47-річний Хельструп вирішив стати помічником головного тренера чемпіона країни Буде-Глімт К'єтіля Кнутсена. Разом зі своїм тренером такий самий шлях пройшов ключовий захисник Тромсе Йостейн Гундерсен.

Новий сезон у Норвегії розпочнеться 23 березня.

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