Тренер главной сенсации чемпионата Норвегии пошёл на понижение – он согласился стать помощником
Главный тренер Тромсе Гауте Хельструп принял предложение наставника Буде-Глимт Кьетиля Кнутсена стать его помощником.
По итогам прошлого сезона Хельструп привёл Тромсе к сенсационному третьему месту в чемпионате Норвегии. Более того, его команда набрала одинаковое количество очков с Бранном, который занял второе место – и уступила сопернику только благодаря худшей разнице мячей.
Вратарь голом на последних секундах вырвал ничью – чудо-спасение из чемпионата Норвегии
Как информирует официальный сайт Тромсе, несмотря на этот успех и путёвку в еврокубки, 47-летний Хельструп решил стать помощником главного тренера чемпиона страны Буде-Глимт Кьетиля Кнутсена. Вместе со своим тренером точно такой же путь проделал ключевой защитник Тромсе Йостейн Гундерсен.
Новый сезон в Норвегии начнётся 23 марта.
"Месія норвезького футболу": відмовив Баварії, Реалу та Аяксу заради клубу із дна і зробив його чемпіоном