По итогам прошлого сезона Хельструп привёл Тромсе к сенсационному третьему месту в чемпионате Норвегии. Более того, его команда набрала одинаковое количество очков с Бранном, который занял второе место – и уступила сопернику только благодаря худшей разнице мячей.

Вратарь голом на последних секундах вырвал ничью – чудо-спасение из чемпионата Норвегии

Как информирует официальный сайт Тромсе, несмотря на этот успех и путёвку в еврокубки, 47-летний Хельструп решил стать помощником главного тренера чемпиона страны Буде-Глимт Кьетиля Кнутсена. Вместе со своим тренером точно такой же путь проделал ключевой защитник Тромсе Йостейн Гундерсен.

Новый сезон в Норвегии начнётся 23 марта.

"Месія норвезького футболу": відмовив Баварії, Реалу та Аяксу заради клубу із дна і зробив його чемпіоном