Матч між Ліллестрьомом і Тромсе отримав несподівану розв'язку.

Один з лідерів чемпіонату Норвегії – Ліллестрьом – приймав на власному полі аутсайдера Тромсе. Гості забили у першому таймі та до 94-ї хвилини втримували сенсаційну перемогу.

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На останніх секундах воротар Ліллестрьома пішов у чужий штрафний майданчик на стандарт. М'яч відскочив так, що голкіпер Крістіансен опинився перед воротами без опіки та забив.

21-річний воротар врятував нічию для команди та подарував неабиякі емоції вболівальникам. Ліллестрьом посідає друге місце в Елітесеріен, програючи Мольде 5 очок.