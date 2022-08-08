Воротар голом на останніх секундах вирвав нічию – диво-порятунок з чемпіонату Норвегії
Один з лідерів чемпіонату Норвегії – Ліллестрьом – приймав на власному полі аутсайдера Тромсе. Гості забили у першому таймі та до 94-ї хвилини втримували сенсаційну перемогу.
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На останніх секундах воротар Ліллестрьома пішов у чужий штрафний майданчик на стандарт. М'яч відскочив так, що голкіпер Крістіансен опинився перед воротами без опіки та забив.
21-річний воротар врятував нічию для команди та подарував неабиякі емоції вболівальникам. Ліллестрьом посідає друге місце в Елітесеріен, програючи Мольде 5 очок.
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