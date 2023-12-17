"Я був у захваті від перемоги над Бернлі (2:0). Ми – команда, яка була зібрана вчора вранці.

Евертон без Миколенка здобув четверту "суху" перемогу поспіль – "іриски" влаштували Бернлі побиття колишніми

Ми втратили Мико (Віталія Миколенка) з розтягненням паху, а через травми та дискваліфікації ми не могли ризикувати гравцями, тому нам довелося змінити стартовий план", – цитує Дайча Bein Sports.

Нагадаємо, що перед матчем з Бернлі прес-служба Евертона повідомила, що травма Миколенка незначна. Український захисник в поточному сезоні став одним із лідерів "ірисок". Віталій зіграв у 15 матчах та забив два голи.

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