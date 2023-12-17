"Я был в восторге от победы над Бернли (2:0). Мы – команда, которая была собрана вчера утром.

Эвертон без Миколенко одержал четвертую "сухую" победу подряд – "ириски" устроили Бернли избиение бывшими

Мы потеряли Мико (Виталия Миколенко) с растяжением паха, а из-за травм и дисквалификации мы не могли рисковать игроками, поэтому нам пришлось изменить стартовый план", – цитирует Дайча Bein Sports.

Напомним, что перед матчем с Бернли пресс-служба Эвертона сообщила, что степень травмы Миколенко незначительна. Украинский защитник в текущем сезоне стал одним из лидеров "ирисок". Виталий сыграл в 15 матчах и забил два гола.

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