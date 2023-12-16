Бернлі та Евертон завершували суботню програму 17-го туру АПЛ. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Головний тренер Евертона Шон Дайч повернувся на Терф Мур, якому віддав 10 років своєї кар'єри. "Іриски" мали чималі проблеми з флангами захисту – Миколенко склав компанію Янгу і Коулмену в лазареті. Лівий фланг українця довірили номінальному центрбеку Годфрі, який у нинішньому сезоні АПЛ награв усього одну хвилину.

Забарний привіз гол у страшній драмі з Лутоном, Ман Сіті втратив перемогу над Крістал Пелас, Ньюкасл розгромив Фулхем

Венсан Компані намагається ліпити з Бернлі сучасну стильну команду, але Дайч показав ефективність британської старої школи. Два стандарти – два голи. На 19-й хвилині Джеймс Траффорд розкішно потягнув удар Калверта-Льюїна, але відразу помилився на виході. Могутній Онана замкнув подачу з кутового від Дуайта Макніла, який також мав успішне минуле в Бернлі.

За 6 хвилин Евертон подвоїв перевагу. Сценарій банальний – стандарт, а в ролі ката виступив ще один екс-представник Бернлі. Пікфорд довжелезним штрафним запустив колишнього захисника "кларетових" Майкла Кіна, який з другої спроби розстріляв Траффорда.

У компенсований час господарі мали скорочувати перевагу. Вітінью силовим прострілом віддавав Амдуні на порожні ворота, проте Годфрі в героїчному підкаті завадив.

Бернлі не зробив жодного натяку на камбек по перерві. Експериментальна оборона Евертона довела справу до четвертої перемоги поспіль – усі "сухі". Банда Дайча ідеально відреагувала на 10-очковий штраф, який ще можна оскаржити. "Іриски" вже на 7 пунктів відірвались від зони вильоту, а без покарання взагалі безтурботно йшли б на дев'ятій сходинці. Натомість стильний Бернлі Венсана Компані – передостанній на відстані 6 очок від порятунку.

Мудрик осідлав суперника і став найгіршим у переможному матчі Челсі – Почеттіно знову дякує подарунку від Ман Сіті