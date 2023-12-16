Челсі та Шеффілд Юнайтед зіграли 16 грудня у 17 турі АПЛ 2023/24. Рахунок і огляд матчу за участю Михайла Мудрика читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Челсі – Шеффілд Юнайтед розпочався 16 грудня о 17:00 за київським часом. Михайло Мудрик знову вийшов у стартовому складі, а його зірковий конкурент – 60-мільйонний Крістофер Нкунку – вперше потрапив у заявку на поєдинок АПЛ.

Шеффілд у минулому турі несподівано обіграв Брентфорд, проте залишався на дні таблиці. Челсі також був далекий від великих звершень, сидячи в середині таблиці після двох поразок поспіль. Перший тайм цілком виправдав поганенький стан команд. Суперники на двох видали один удар у площину воріт – Фодерінгем легко піймав дальню спробу Галлахера.

Жахіття у матчі Забарного – капітан суперника впав без свідомості, таке сталось не вперше

Мудрик двічі вибухнув на лівому фланзі, але не вигадав нормального завершення – удар в небеса і простріл в ноги суперникам. Відпрацювання Михайла в обороні призвели до кумедного епізоду на 34-й хвилині. Вінгер Челсі "осідлав" Брукса, звалився на землю і заробив фол.

Якщо говорити про атаку, то Мудрик розчинився у безідейності господарів, які регулярно добиралися до чужої третини, а потім ставили надто легкі завдання перед обороною Шеффілда. Рахунок 0:0 був абсолютно логічним завершенням одного з найгірших таймів цього сезону АПЛ.

Маурісіо Почеттіно обійшовся без замін у перерві, проте його команда дещо додала обертів. Підхід сильно не змінився – ривки вінгерів і простріли. Один з таких нарешті досягнув цілі. Стерлінг на клаптику обігнав опікуна і викотив ідеальну передачу Палмеру, який не схибив.

Незабаром вихованець Ман Сіті виступив у ролі асистента. Хаотична атака Челсі налякала Фодерінгема, який незграбно відбив м'яч на ногу Палмеру. Коул віддав Джексону на порожні – 2:0.

Мудрик був осторонь результативних дій і першим став жертвою замін Почеттіно. Замість Михайла з'явився Енцо Фернандес. Другий тайм склався для українця дуже погано і понизив оцінку від Sofa Score до 6,4 – найгірша в Челсі.

Нестримний Палмер йшов на гол+2 асисти, якби Броя з 3 метрів не вліпив повз порожні ворота. Тим не менш, лондонці впевнено довели справу до перемоги, набравши 22 очки і піднявшись на десяту сходинку. До зони ЛЧ 13 пунктів.