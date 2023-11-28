"Ми намагалися тисячею способів перебудувати атаку. Ми грали проти команди, яка найбільше тиснула на нас.

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Я дуже задоволений одним набраним очком. Для мене Атлетік, без сумнівно, найкращий суперник, з яким ми грали вдома. Вони задають темп для такого рівня, на якому ми перебуваємо.

Це більше, ніж амбіції, це реальність, у якій ми живемо. Якщо ми хочемо залишитися на вершині, ми повинні перемагати. Добре, що гравці сердяться через нічию, але я дивлюся на траєкторію, і ми можемо бути дуже задоволені", – цитує Мічела Diari De Girona.

Нагадаємо, що Жирона зіграла з Атлетіком внічию 1:1. Реал, який приїжджав в гості до каталонців в кінці вересня, розгромив команду Мічела, але, вочевидь, гра мадридців не вразила наставника українців.

Жирона та Реал наразі мають по 35 очок. "Вершкові" випереджають Жирону в турнірній таблиці лише за додатковими показниками.

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