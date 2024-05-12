Клуб з Гамбурга заробив підвищення в класі на наступний сезон.

Санкт-Паулі переграв Оснабрюк (3:1) і забезпечив собі вихід в Бундеслігу. Відразу після фінального свистка фанати рвонули на поле та раділи разом з командою.

Хольштайн вперше в історії вийшов у Бундеслігу

Гамбурзький клуб не грав у еліті німецького футболу з 2011-го. В останньому турі "пірати" можуть стати чемпіонами Другої Бундесліги, якщо обіграють Вісбаден.

Головний тренер Санкт-Паулі – 31-річний Фабіан Хюрцелер. Загальна вартість складу – 33 мільйони євро. Капітан – гравець збірної Австралії Джексон Ірвін.

Вперше в історії гамбурзького протистояння Санкт-Паулі гратиме в вищому дивізіоні, ніж HSV. Гамбург знову не зумів вийти в Бундеслігу.