Перша ліга 2023/24, 8-й тур, група вибування

Нива Т – МФК Металург – 4:0

Голи: Кицун, 45+1, 90, Галадей, 46, Дорошенко, 65

Буковина – Кремінь – 0:1

Гол: Новотрясов, 26, (аг.)

Тернопільська Нива без проблем розбила МФК Металург, який досі бореться за виживання. Кицун у компенсований час до першого тайму класним ударом з розвороту поцілив у дев'ятку. Не встиг другий тайм розпочатись, як Нива подвоїла перевагу, відзначився Галадей. Дорошенко зробив перевагу розгромною, а Кицун поставив крапку в зустрічі.

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А Кремінь мінімально здолав Буковину, яка закірпилась у верхній частині таблиці. Єдиний гол у власні ворота забив Новотрясов ще в першому таймі.

Таким чином, Кремінь відірвався від останнього місця та навіть випередив Чернігів завдяки кращій різниці м'ячів. МФК Металург залишився в зоні перехідних матчів, але шанси врятуватись ще залишаються – до кінця першості два тури.

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