Циганков потрапив у старт, а от з Довбиком біда

Загалом, стартовий склад Жирони не здивував – вийшли усі найсильніші футболісти. Зокрема, в основі з'явився і Циганков. Не вистачало тільки автора 7 голів у 13-ти матчах Ла Ліги. Не вистачало футболіста, якого сам Мічел називає Пічічі – так називають найкращих бомбардирів у Іспанії.

Циганков забив гол у матчі Жирона – Атлетік: відео результативного удару

Мова про Довбика. Артем не потрапив навіть у заявку. Причина дуже неприємна – підозра на травму лівого литкового мʼязу. Спортивний лідкар Дмитро Бабелюк у своєму телеграмі називає її однією з найнеприємніших м'язових травм, а термін відновлення після неї становить 3-4 тижні. Щоправда, існує ймовірність, що нічого серйозного не сталося, а форварда вирішили поберегти.

Українця на вістрі атаки доволі очікувано замінив Стуані.

Жирона вражає гнучкістю

Мічел вже встиг привчити вболівальників до різноманітності в ігрових моделях своєї команди. Навіть базові схеми. У минулому матчі з Райо Вальєкано були формальні 4-3-3, з Осасуною і Сельтою виставили явні 3-4-3, а з Кадісом і Реалом шикувались у 4-5-1. Звісно ж, у кожній фазі гри ці схеми змінювались додатково.

На матч проти Атлетіка сайти малювали 4-5-1, але Жирона так не грала. В обороні команда тримала явні 4-4-2, в якій до Стуані у передню лінію висувався Еррера. У високий пресинг колектив при цьому йшов рідко, зделіьшого зустрічаючи суперника в центрі.

Білд-ап будувався у схемі 3+1, з Арнау Мартінесом у трійці з центрбеками та Алейшем Гарсією над ними. Вінгери давали ширину й розташовувались високо, а от лівий захисник Гутьєррес відкривався ближче до опорної зони, в напівфланзі. Центрхави Еррера і Мартін при цьому старалися розташовуватись на різній висоті.

Для білд-апу Жирони характерна постійна ротація. На всіх позиціях з'являлись різні футболісти. Команда мала тримати структуру, однак розташування гравців у ній могло змінюватись.

Алейш Гарсія часто опинявся у задній трійці (тоді з опорної зони опускався Іван Мартін чи Еррера), а Блінд міг розташовуватись або поруч з Еріком Гарсією, або на фланзі (якщо Жирона розтягувала задню лінію). Гутьєррес у першій фазі іноді підіймався у позицію вінгера (тоді Циганков зміщувався у напівфланг).

Алейш Гарсія опускається до центрбеків, Блінд відходить на лівий фланг, правого фулбека Мігеля Гутьєрреса навіть немає в кадрі. Циганков опускається з напівфлангу на позицію, де раніше грав Алейш – цим він розбиває пресинг Атлетіка.

Був варіант білд-апу і з моделлю 4+1, де всі чотири захисники залишались позаду. Тоді загальна схема Жирони нагадувала 4-1-4-3 чи 4-3-3 з низько посадженою "шісткою". От тільки Гутьєррес все одно тримався у опорці, а вниз падали вже два центрхави.

На стадії розвитку атаки Гутьєррес завжди розташовувався в опорній зоні. Циганков ситуативно міг опинитись там же, але здебільшого давав ширину. Схема в цій фазі починала нагадувати 3-4-3. У завершальній же фазі Гутьєррес і один із центрхавів неодмінно атакували штрафний з глибини.

Весь цей вир мав заплутувати пресинг і оборону Атлетіка, створюючи хороші передумови для комбінацій. В теорії тактичний план був крутим, але на практиці все було трішки складніше.

Перший тайм Жирона майже провалила

Каталонська команда дуже якісно виглядає у роботі на м'ячі, однак з обороною є проблеми. Що й не дивно, враховуючи наявність у центрі захисту підстаркуватого ветерана з кардіостимулятором, більш орієнтованого на гру з м'ячем, і екс-центрбека Барселони (це завжди вирок). До того ж, проблеми створювали високі позиції флангових футболістів.

Як наслідок, Жирона виявилась вразливою у перехідних фазах. Баски персонально пресингували по всьому полю, а також вміло розтягували оборону суперника при початку своєї атаки. Такий футбол приніс момент вже на 5-й хвилині, коли Весга підхопив м'яч на чужій половині й видав розрізний пас на Гурусету. Той опинився у зоні між центрбеками та вийшов віч-на-віч, але пробив в руки голкіперу.

Жирона змушена була використовувати білд-ап з четвіркою позаду, витягуючи одного гравця з атаки, однак це особливо не допомагало. Малюнок гри був рваним, з великою кількістю боротьби та ривків туди-сюди. Досить часто господарів змушували падати у позиційну оборону, але і це не рятувало від моментів.

Підопічні Ернесто Вальверде завершили перший тайм з рахунком 9:5 за ударами (4:1 у площину), маючи вдвічі вищий показник xG. Особливо запам'яталась атака з прострілом Ніко на Іньякі, після якого останній скинув м'яч на правий край штрафного під удар Де Маркосу – вище воріт!

Ще за хвилину Гассаніга парирував дальній постріл Сансета, а на 30-й з лівого краю карного майданчика бив Паредес (Гассаніга знову виручив).

У Жирони було кілька хороших підходів до штрафного, однак реальних моментів майже не виникало. Пригадується тільки подачі на Стуані та Циганкова. Крістіан замикав двічі, причому одного разу вийшло доволі небезпечно – а момент стався з відкривання Віті на правому краю штрафного та скидки на Гутьєрреса.

Сам українець мав замикання головою на лівій стійці, однак пробив повз ворота. Крім того, на 28-й хвилині Савіо отримав закидання на хід лівим флангом, увійшов у штрафний, хитнув захисника й накинув на голову Еррері – Янхель забив з метру, однак гол не зарахували через офсайд. В цілому ж, відсутність Довбика давалась взнаки.

Рівний другий тайм коштував Жироні першого місця

Попри таку нерівність у загостренні, команди відправились відпочивати за нулів на табло. Початок другого тайму не особливо відрізнявся від першого. Жирона непогано працювала з м'ячем, Атлетік впевнено тримався без нього, а моментів не виникало.

Дещо помітнішою стала персона Циганкова, однак спрогнозувати його гол на 56-й хвилині було важко. Але саме це і сталося!

Жирона не зробила нічого особливого, розкатавши звичну атаку. Блінд запустив передачу на лівий фланг, а там Савіо обігрався з Гутьєрресом та прострілив. Стуані полетів на замикання, однак м'яч рикошетом від захисника прийшов на правий край штрафного – туди саме прибіг Вітя. Українець одразу ж пробив у ближній кут. 1:0!

Здавалося, що зараз Жирона як понесеться... Але так не сталося. У другому таймі тривала рівна гра. Атлетік явно не заслуговував на поразку – і заслужено відігрався на 68-й хвилині зусиллями Іньякі Вільямса. Форвард отримав розрізний пас від Сансета, поставив корпус Алейшу Гарсії та пробив з-під Еріка Гарсії. 1:1!

Відновити перевагу Жирони міг Еррера, який на 71-й хвилині прийняв скидку від Циганкова й потужно вистрілив метрів з 20-ти. М'яч пройшов над каркасом. Атлетік огризнувся атакою з ударом Вільямса з-за меж штрафного під праву стійку – Гассаніга парирував. Довгий час ці моменти залишались єдиними.

Здавалося, що Жирона так і не зможе перекусити хід зустрічі, але в останні 15 хвилин каталонці притиснули Атлетік. Це сталося після серії замін – на 70-й хвилині з'явились Порту й Коуту, на 77-й Торре, а на 85-й – Кебе й Валері Фернандес. Відпочивати відправились Стуані, Арнау Мартінес, Іван Мартін, Еррера і Циганков.

Заміни могли принести успіх. Савіо перейшов на правий фланг і на 87-й хвилині організував топ-момент. Бразилець шикарно прийняв діагональ, почав зміщення в центр і пройшов чотирьох захисників. Після цього він викотив пас на лівий кут воротарського, звідки пробив Торре – втім, удар встигли накрити!

Ще одна спроба переграти увесь захист від Савіо завершилась відскоком під удар Торре. Той стріляв з-за меж штрафного у правий нижній – поруч зі стійкою!

На жаль для господарів, вирвати перемогу так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нічийний рахунок. Жирона обірвала 5-матчеву переможну серію у Ла Лізі й втратила лідерство у Ла Лізі – тепер попереду Реал. Втім, у команд рівність за набраними очками (по 35).

Циганков – найкращий у складі Жирони

Ла Ліга визнала найкращим Ніко Вільямса, коментатору Віталію Волочаю сподобався Гутьєррес, а ми коронуємо Циганкова. Так, тут присутня певна ангажованість – за Віктором ми слідкували більше, ніж за іншими. За бажання можна відзначити і Гутьєрреса, і Савіо, і Сансета.

Хай там як, а в складі Жирони хочеться виділити саме Циганкова. По-перше, Вітя мав серйозний вплив на атаку – окрім гола, українець зробив 51 дотик до м'яча, награв на 0,44 xG й 0,33 очікуваних асисти. 32 із 39-ти його передач були точними, 1 пройшла під удар. Українець заробив на собі два фоли, двічі пробивав із небезпечних зон і організував топ-моменти для Стуані й Еррери.

По-друге, наш земляк круто проявив себе у чорновій роботі. Циганков виграв 4 із 6-ти єдиноборств, мав одне відбирання, а також дисципліновано допомагав оборонятись Арнау Мартінесу. Не завжди це було вдало, але від роботи Віктор не ухилявся.

Не дивно, що на статистичних порталах найкращим футболістом Жирони визнали саме Циганкова. Причому з відривом. Sofasore дала йому 7,6 балів, Whoscored – 7,2, Fotmob – аж 7,8. СММник Жирони у твіттері взагалі назвав українця TsyganGOD (Циганбог).

Фантастичні сейви Луніна та шоу Родріго принесли Реалу перемогу над Кадісом – Мадрид повернув лідерство у Прімері