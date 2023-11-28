"Мы пытались тысячей способов перестроить атаку. Мы играли против команды, которая больше всего давила на нас.

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Я очень доволен одним набранным очком. Для меня Атлетик, без сомнения, лучший соперник, с которым мы играли дома. Они задают темп для такого уровня, на котором мы находимся.

Это больше, чем амбиции, это реальность, в которой мы живем. Если мы хотим остаться на вершине, мы должны побеждать. Хорошо, что игроки сердятся из-за ничьей, но я смотрю на траекторию, и мы можем быть очень довольны", – цитирует Мичела Diari De Girona.

Напомним, что Жирона сыграла с Атлетиком вничью 1:1. Реал, который приезжал в гости к каталонцам в конце сентября, разгромил команду Мичел, но очевидно игра мадридцев не впечатлила наставника украинцев.

Жирона и Реал сейчас имеют по 35 очков. "Сливочные" опережают Жирону в турнирной таблице только по дополнительным показателям.

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