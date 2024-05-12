Зірки мадридського Реала відриваються під час чемпіонського параду в столиці Іспанії.

Анчелотті та його банда

Футболісти Реала веселяться з вболівальниками на вулицях Мадрида. Камавінга вирішив влаштувати інтерактив для фанів, але наступив на лайно коня полісменів.

Луніну вручають трофей – трансляція чемпіонського нагородження Реала

Рюдігер не втратив можливості потролити партнера. Німецький захисник аж корчився від сміху, показуючи на Едуардо. Згодом захисник почав доганяти француза.

Обидва герої епізоду були основними гравцями Реала в чемпіонському сезоні. Мадрид виграв Ла Лігу, а також вийшов у фінал Ліги чемпіонів, де зіграє з Борусією.