Жирона може втратити Артема Довбика не лише на матч проти Атлетіка (1:1).

Український нападник зазнав травми в останній момент і не зміг допомогти команді проти басків. Обов'язки голеадора взяв на себе Віктор Циганков, але цього вистачило лише для нічиєї.

Довбик ризикує більше не зіграти цього року: "Одна з найнеприємніших м'язових травм"

Після гри головний тренер Жирони Мічел похвалив конкурента Довбика – 36-річного Крістіана Стуані, інформує Mundo Deportivo. Втім, ветеран востаннє забивав місяць тому. Мічел не зміг гарантувати, що Довбик встигне відновитися до наступного матчу проти Валенсії (2 грудня).

Додамо, що саме Артем є найкращим бомбардиром Жирони у нинішньому сезоні – 7 голів+5 асистів у 14 матчах.

Гол Циганкова не врятував Жирону від нічиєї з Атлетіком – каталонці без Довбика втратили шанс обійти Реал