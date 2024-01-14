"Найкраща новина від цієї гри – це набране очко. Альмерія перевершила нас і була кращою. У нас не було добре ні з контролем м’яча, ні в тиску, з великим розривами між лініями. Ми набрали бал, що добре, це робить нас лідерами.

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Ми були дуже повільною командою, пресингували, не будучи разом, і ми були дуже поганими. З м’ячем у нас не було агресивності, щоб грати вертикально, у нас не було ритму гри. Альмерія? Команда знала про труднощі, оскільки суперник добре працював. Ми не могли очікувати на гол, але ми повинні були його забити.

Фізичні проблеми команди? Ми зіграли погану гру на футбольному рівні, а не на фізичному. Це не було проблемою, яка б обтяжувала нас протягом сезону або чогось іншого. Нам не вистачало на колективному рівні, є що покращити. Перший раунд ми почали з очка, а тепер другий теж з одним.

Ми були повільними, і з флангу не було завершення, тому що ми не атакували разом. Ми працювали над тиском на суперника. Щоб подолати його, вам потрібно зробити багато передач, і нам цього не вистачило, щоб створити моменти", – цитує Мічела Marca.

Зазначимо, що Жирона та Альмерія розійшлись нічиєю 0:0, що не завадило команді Циганкова та Довбика випередити Реал та очолити Ла Лігу.

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