"Лучшая новость от этой игры – это набранное очко. Альмерия превзошла нас и была лучше. У нас не было хорошо ни с контролем мяча, ни в давлении, с большим разрывами между линиями. Мы набрали балл, что хорошо, это делает нас лидерами.

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Мы были очень медленной командой, прессинговали, не будучи вместе, и мы были очень плохими. С мячом у нас не было агрессивности, чтобы играть вертикально, у нас не было ритма игры. Альмерия? Команда знала о трудностях, поскольку соперник хорошо работал. Мы не могли ожидать гол, но мы должны были его забить.

Физические проблемы команды? Мы сыграли плохую игру на футбольном уровне, а не на физическом. Это не было проблемой, которая бы отягощала нас в течение сезона или чего-то другого. Нам не хватало на коллективном уровне, есть что улучшить. Первый раунд мы начали с очка, а теперь второй тоже с одним.

Мы были медленными, и с фланга не было завершения, потому что мы не атаковали вместе. Мы работали над давлением на соперника. Чтобы преодолеть его, вам нужно сделать много передач, и нам этого не хватило, чтобы создать моменты", – цитирует Мичела Marca.

Отметим, что Жирона и Альмерия разошлись ничьей 0:0, что не помешало команде Цыганкова и Довбика опередить Реал и возглавить Ла Лигу.

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