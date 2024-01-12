Нападник Жирони Артем Довбик продовжує гучно про себе заявляти у Європі в сезоні 2023/24.

Портал WhoScored оприлюднив рейтинг бомбардирів європейської топ-5 (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція), яким потрібно найменше часу на забитий гол.

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Лідирує в ньому нападник Штутгарта Сергу Гірассі (62,1 хвилина на гол). Далі йде Кіліан Мбаппе із ПСЖ (73,9 хвилин на забитий м'яч), Лаутаро Мартінес з Інтера (89,6), Ерлінг Холанд (92,4). Найскладніше забивати в Іспанії, де лідирує Артем Довбик (101,4 хвилини на гол).

Нагадаємо, у поточному сезоні Ла Ліги Артем зіграв за Жирону 18 поєдинків, забив 11 голів і ще 5 разів асистував своїм партнерам. Покращити свою статистику український форвард зможе вже у неділю, 14 січня, у матчі 20-го туру Ла Ліги проти Альмерії. Початок зустрічі о 15:00.

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