Успішні виступи каталонців привернули увагу до іспанського фахівця. Мічелу активно пророкують відхід з команди влітку. Утім, тренер Жирони вважає, що в його майбутньому не має сумнівів.

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"Я впевнений, що буду тренувати команду наступного сезону. Щодо Савіо, сподіваюся він залишиться. Він гравець, який грає в оренді, і ще один рік тренувань з Жироною піде йому на користь", – цитує Мічела Marca.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Манчестер Сіті завершує трансфер Савіо. Очікується, що бразильський вінгер буде відданий в оренду Жироні в наступного сезону.

Нагадаємо, команда Довбика та Циганкова наразі перебуває на другому місці у турнірній таблиці Ла Ліги з 59 балами. Від Реала Жирона відстає на шість очок.

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