Жирона розгромно перемогла Жирону в поєдинку 26-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перший тайм пройшов без голів, а рахунок вдалось відкрити Циганкову на 52-й хвилині – українцю вдався точний удар низом з лінії штрафного після передачі Гутьєрреса. Віктор міг стати ще й асистентом, але Довбик запустив м'яч вище з лінії воротарського.

Циганков забив переможний гол у ворота Райо – Жирона обійшла Барселону в Ла Лізі, Довбик показав дива марнотратства

Райо Вальєкано ще й залишився в меншості – дві жовті за хвилину отримав Чаваррія. А результат гри в компенсований час зробив Савіо – бразилець двічі самотужки прорвався до воріт суперника та оформив дубль.