Гол Циганкова та промах Довбика у відеоогляді матчу Жирона – Райо Вальєкано – 3:0
Перший тайм пройшов без голів, а рахунок вдалось відкрити Циганкову на 52-й хвилині – українцю вдався точний удар низом з лінії штрафного після передачі Гутьєрреса. Віктор міг стати ще й асистентом, але Довбик запустив м'яч вище з лінії воротарського.
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Райо Вальєкано ще й залишився в меншості – дві жовті за хвилину отримав Чаваррія. А результат гри в компенсований час зробив Савіо – бразилець двічі самотужки прорвався до воріт суперника та оформив дубль.
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