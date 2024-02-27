Тренер Довбика и Цыганкова раскрыл планы на будущее и высказался о судьбе лидера Жироны
Главный тренер Жироны Мичел прокомментировал вероятность своего ухода из команды.
Успешные выступления каталонцев привлекли внимание к испанскому специалисту. Мичелу активно пророчат уход из команды летом. Впрочем, тренер Жироны считает, что в его будущем не сомневается.
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"Я уверен, что буду тренировать команду в следующем сезоне. Относительно Савио, надеюсь он останется. Он игрок, который играет в аренде, и еще один год тренировок с Жироной пойдет ему на пользу", – цитирует Мичела Marca.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Манчестер Сити завершает трансфер Савио. Ожидается, что бразильский вингер будет отдан в аренду Жироне в следующем сезоне.
Напомним, команда Довбика и Цыганкова сейчас находится на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги с 59 баллами. От Реала Жирона отстает на шесть очков.
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