Півзахисник Валенсії Хаві Герра може змінити влітку клубну прописку, але залишиться в чемпіонаті Іспанії.

Керівництво "кулес" активно планує трансферне вікно. Фінансове становище Барселони обмежує її у виборі гравців на проблемні позиції, тож клубу доводиться придивлятися до більш бюджетних варіантів.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, "блаугранас" націлилися на півзахисника Валенсії Хаві Герру. З представниками 21-річного гравця вже відбулася перша зустріч. "Кажани" оцінили іспанця у 20 мільйонів євро.

Барселона перед підписання планує спочатку завершити один з трансферів на вихід, щоб покрити повністю угоду з Геррою. Не виключається, що "кулес" можуть запропонувати обмін гравцями.

Хаві Герра – вихованець Валенсії. За "кажанів" півзахисник зіграв у 51 матчі у всіх турнірах. В його активі п'ять голів та одна результативна передача.

Нагадаємо, у сезоні 2023/24 за Валенсію виступав український нападник Роман Яремчук.

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