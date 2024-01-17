Каталонцы опозорились в финале Суперкубка Испании, проиграв Реалу (1:4). Руководство Барселоны, хотя и публично поддерживает Хави, уже рассматривает варианты для его замены.

Тренер Жироны рассчитывает на Цыганкова в матче Кубка Испании: "Он мне очень нужен"

Как сообщает испанский журналист Франсуа Галлардо, руководством каталонцев трижды встречались с наставником Жироны Мичелом. Более того, специалист, который работает с Виктором Цыганковым и Артемом Довбиком, уже дал согласие возглавить летом Барселону. Переговоры между "блаугранас" и испанским тренером продвигаются положительно.

Напомним, что Мичел работает с Жироной третий сезон. Его действующее соглашение истекает летом 2026 года. Под руководством испанца "красно-белые" вышли из Сегунды в Ла Лигу, а по итогам прошлого сезона заняли 10-е место, отстав от зоны еврокубков лишь на четыре очка.

Сейчас Жирона является лидером чемпионата Испании с 49 баллами после 20 сыгранных туров.

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