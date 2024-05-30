Дніпровський клуб розпочав роботу над комплектацією команди на настпний сезон.

СК Дніпро-1 зробив пропозицію трьом гравцям, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, "спортклубівці" хочуть зберегти у своєму складі лідерів у кожній із ліній. Зокрема, продовжити співпрацю запропонували форварду Олександру Філіппову, чий контракт закінчується 30 червня.

Окрім того, пропозицію пролонгувати угоду на покращених умовах отримали захисник Едуард Сарапій (контракт до 31 грудня 2025 р.) та хавбек Валентин Рубчинський (контракт до 30 червня 2025 р.). До слова, Transfermarkt оцінює Філіппова у 500 тисяч євро, Сарапія у 1,5 мільйони, а Рубчинського в 1, 2 млн євро.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 завершив сезон на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ і представлятиме Україну у Лізі конференцій.

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