Одним з головним претендентів на Артема Довбика називають Атлетіко, який напередодні вже розпочав активні дії щодо українця. Мадридці вже встигли зробити Жироні першу пропозицію у розмірі 25 млн євро, але отримали відмову.

Довбик встановив досягнення, якого Ла Ліга не бачила 15 років – українець став одним із 6-ти у столітті

За інформацією L'esportiu, каталонці, які прагнуть зберегти Довбика на наступний сезон, готові розпочинати переговори лише тоді, коли запропонована сума стартуватиме з 40 мільйонів євро. Натомість Атлетіко не готовий йти на такі витрати. Видання зазначає, що клаусула Артема становить 50 млн євро, як раніше повідомляв "Футбол 24".

Водночас журналіст радіо Cope Антоніо Руїс розповідає, що "матрацники" не планують активувати клаусулу українця і готові викласти за форварда Жирони не більше 30 мільйонів. Клуб також розглядає варіант підписання Александера Сьорлота з Вільяреала, який до останнього вів боротьбу за Пічічі з Довбиком.

До слова, окрім Атлетіко інтерес до українця проявляють також Мілан, Ювентус та Наполі, а також декілька грандів АПЛ, серед яких Челсі.

Нагадаємо, контракт Довбика з Жироною чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює українця у 30 млн євро.

Вільяреал "звинувачує" Довбика у травмі Сьорлота, Циганков став "каноніром", реакція Луніна на фейл Куртуа