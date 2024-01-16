"Проти Альмерії ми зіграли погано. Треба покращити як гру в захисті, так і в нападі. Але це лише один матч. Таке інколи трапляється, все нормально.

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Я завжди ставив 11 найкращих футболістів. Проти Райо Вальєкано зроблю те саме. У Жирони чудовий склад, я довіряю кожному футболісту. Кожен у команді готовий грати. Ми виставимо найкращий склад, щоб вийти у чвертьфінал. Жирона ще ніколи не грала у півфіналі Кубка Іспанії. Тому ця гра стане ще одним кроком, щоб увійти в історію. Це буде матч "все або нічого". Жирона або виграє, або вилетить. Ми зробимо все можливе.

Я вірю в перемогу над Райо, але буде важко. Це чудова команда. Але і Жирона проводить неймовірний сезон та демонструє, що нас важко обіграти. Потрібно провести чудову гру. Ми маємо певну перевагу, бо граємо вдома. На боці Райо Вальєкано те, що вони не грали на вихідних у чемпіонаті, тому мали більше часу на відпочинок.

Віктору Циганкову і Янхелю Еррері потрібно грати, щоб якомога швидше увійти в ритм. Офіційні матчі – не те саме, що тренування, але це добре. Вони мені дуже потрібні, і зараз мають бути у своїх найкращих версіях. Саме тому я думаю, що Циганков та Еррера повинні отримати ігровий час завтра. Не знаю, зі старту чи пізніше, але вони повинні отримати ігрові хвилини", – цитує Мічела AS.

До слова, свого часу наставник Жирони очолював Райо Вальєкано. Це було з 2017-го по 2019 рік, а до того Мічел працював в академії мадридського клубу.

Матч Жирона – Райо Вальєкано стартує 17 січня о 22:30 за київським часом. Переможець вийде в 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

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