Аргентинець в березні отримав записку зі смертельними погрозами. Папірець був закинутий в автомобіль батька. Але на цьому бандити не зупинилися.

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Як повідомляє AS, Анхель Ді Марія отримав нові погрози. Двоє чоловіків у капюшонах на мотоциклі відкрили вогонь по заправці (в районі Ламадрід і Ороньо, південна частина міста). На місці інциденту виявили записку, адресовану 36-річному гравцеві зі словами: "Ми чекаємо на тебе, Ді Марія, жителі Росаріо". Окрім того, на фресці із зображенням Анхеля написали: "Ти ще повернешся".

Аргентинець планував після закінчення контракту з Бенфікою перейти до Росаріо Сантраль. Утім, погрози, які отримує сім'я Ді Марії, можуть зіграти ключову роль в ухваленні рішення. Анхель має пропозицію від Бенфіки, а також є зацікавленість в його послугах з боку МЛС.

Нагадаємо, Анхель Ді Марія у складі національної збірної Аргентини здобув титул чемпіона світу у 2022 році.

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