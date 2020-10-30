Юрій Мороз отримав позитивний результат тесту на коронавірус після планової перевірки.

Динамо потрапило у топ-5 команд Ліги чемпіонів за об'ємом бігової роботи

Як повідомляє офіційний сайт Динамо, старший тренер Динамо U-21 не керував діями своїх підопічних у сьогоднішній зустрічі молодіжної першості проти СК Дніпро-1. У Юрія Мороза сумнозвісна хвороба протікає безсимптомно. Він наразі перебуває на самоізоляції та намагається бути на зв'язку із командою.

Зауважимо, це вже не перший випадок інфікування коронавірусом у Динамо. Раніше позитивні тести отримали голкіпер Георгій Бущан, захисник Віталій Миколенко, а також тренер з фізичної підготовки Віталій Кулиба.

"Якби матч тривав трохи довше...": угорські ЗМІ про Ференцварош – Динамо з казковим воскресінням і вирваними мільйонами