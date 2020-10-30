Юрий Мороз получил положительный результат теста на коронавирус после плановой проверки.

Динамо попало в топ-5 команд Лиги чемпионов по объему беговой работы

Как сообщает официальный сайт Динамо, старший тренер Динамо U-21 не управлял действиями своих подопечных в сегодняшней встрече молодежного первенства против СК Днепр-1. У Юрия Мороза болезнь протекает бессимптомно. Он сейчас находится на самоизоляции и пытается быть на связи с командой.

Заметим, это уже не первый случай инфицирования коронавирусом в Динамо. Ранее положительные тесты получили голкипер Георгий Бущан, защитник Виталий Миколенко, а также тренер по физической подготовке Виталий Кулиба.

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