Київське Динамо попри поразку та нічию у двох стартових турах ЛЧ виконало солідну бігову роботу.

"Біло-сині" пробігли 114,4 км у матчі із Ференцварошем. Це менше, ніж у поєдинку з Ювентусом.

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Як повідомляє Команда 1, це не завадило Динамо потрапити у топ-5 команд, які пробігли найбільше у двох стартових турах ЛЧ. Зокрема, кияни посіли 5 сходинку. Їхній середній показник становить 115,3 км. Найкращий результат за два матчі демонструє Краснодар – 117,2 км.

Цікаво, що за підсумками двох турів середній показник у турнірі становить 105,2 км. Рекорд нинішньої Ліги чемпіонів належить Боруссії М – її футболісти пробігли 121,2 км в матчі з Реалом (2:2).

Зауважимо, кияни у поточному розіграші ЛЧ програли Ювентусу (0:2) та зіграли внічию з Ференцварошем (2:2). 4 листопада Динамо зустрінеться з Барселоною в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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