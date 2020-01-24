Тренер Динамо U-19 Костюк: Каргбо повинен бути в основній команді

Наставник дубля Динамо Ігор Костюк оцінив потенціал новача киян Ібрагіма Каргбо.

"Каргбо з нами тренувався, але для нас він уже й за віком не підходить і за своїми параметрами. Цей гравець вже повинен рухатися на щабель вище.

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За антропометрією, за своїми даними він вже повинен бути в першій команді. Коли він з нами тренувався, було відчуття, ніби до нас прийшов гравець з першої команди. В першу чергу, впадає в очі його антропометрія і робота з м'ячем. У нього є певний набір хороших якостей, але все буде залежати від нього, від того, як він буде їх розкривати", – цитує Костюка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Олексій Михайличенко взяв Каргбо на збори разом з основною командою. Бельгієць дебютував проти Легії, однак відзначитися голом не зумів.

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