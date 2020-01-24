toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ХАЙДУК ТРАНСФЕРИ МИКОЛА МАТВІЄНКО КАРПАТИ

Тренер Динамо U-19 Костюк: Каргбо повинен бути в основній команді

19:30 1163 Читать на русском
Тренер Динамо U-19 Костюк: Каргбо повинен бути в основній команді
Ібрагім Каргбо / Сайт Динамо

Наставник дубля Динамо Ігор Костюк оцінив потенціал новача киян Ібрагіма Каргбо.

"Каргбо з нами тренувався, але для нас він уже й за віком не підходить і за своїми параметрами. Цей гравець вже повинен рухатися на щабель вище.

"Вражаючий трансфер у топ-клуб": європейські ЗМІ про новачка Динамо – син скандального гравця забивав Англії

За антропометрією, за своїми даними він вже повинен бути в першій команді. Коли він з нами тренувався, було відчуття, ніби до нас прийшов гравець з першої команди. В першу чергу, впадає в очі його антропометрія і робота з м'ячем. У нього є певний набір хороших якостей, але все буде залежати від нього, від того, як він буде їх розкривати", – цитує Костюка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Олексій Михайличенко взяв Каргбо на збори разом з основною командою. Бельгієць дебютував проти Легії, однак відзначитися голом не зумів.

Динамо програло Хайдуку матч за Gloria Cup – найгірший виступ, нереалізований пенальті, скасований гол

blog_ava
Вест Хем не буде відпускати Ярмоленка в січні – відома причина
12:12
7913
Теги
Динамо Динамо Динамо U-19 Динамо U-19 Ігор Костюк Ігор Костюк Ібрагім Каргбо Ібрагім Каргбо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
46
хв
Борусія Дортмунд
21:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук