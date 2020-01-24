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Тренер Динамо U-19 Костюк: Каргбо должен быть в основной команде

19:30 173 Читати українською
Тренер Динамо U-19 Костюк: Каргбо должен быть в основной команде
Ибрагим Каргбо / Сайт Динамо

Наставник дубля Динамо Игорь Костюк оценил потенциал новача киевлян Ибрагима Каргбо.

"Каргбо с нами тренировался, но для нас он уже по возрасту не подходит и по своим параметрам. Этот игрок уже должен двигаться на ступень выше.

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По антропометрии, по своим данным он уже должен быть в первой команде. Когда он с нами тренировался, было ощущение, будто к нам пришел игрок из первой команды. В первую очередь, бросается в глаза его антропометрия и работа с мячом. У него есть определенный набор хороших качеств, но все будет зависеть от него, от того, как он будет их раскрывать", – цитирует Костюка официальный сайт Динамо.

Напомним, Алексей Михайличенко взял Каргбо на сборы вместе с основной командой. Бельгиец дебютировал против Легии, однако отличиться голом не сумел.

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