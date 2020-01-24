Динамо програло Хайдуку матч за Gloria Cup – найгірший виступ, нереалізований пенальті, скасований гол

Динамо Київ не обіграло хорватський Хайдук (0:1) у поєдинку за перше місце на Глорія Кап. Рахунок і звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч 24 січня 2020 Gloria Cup

Динамо – Хайдук – 0:1

Гол: Радіч, 90

Нереалізований пенальті: Цакташ, 20

Динамо: Бущан – Кендзьора (Караваєв, 46), Попов (Сирота, 46), Шабанов (Кадар), Миколенко (Вівчаренко, 46) – Сидорчук (Кадірі, 46) – Цітаішвілі (Буяльський, 46), Шепелєв (Забарний, 46), Шапаренко (Дуелунд, 46), Де Пена (Піваріч, 46) – Русин (Соль, 46)

Динамо розгромило Вардар у рамках міні-турніру. Хорвати також обіграли македонців, але зі скромнішим рахунком (3:1). Відтак киян влаштовувала і нічия для перемоги на Gloria Cup в турецькому Белеку. Досі на зборах динамівці здобули дві перемоги проти слабших команд, а ось з Легією, рівень якої ближчий до Хайдука, підписали мирову. Додамо, що свій наступний матч команда Михайличенка проведе з Динамо Брест у понеділок, 27 січня.

Динамо – Хайдук: онлайн-трансляція матчу за Gloria Cup

Хайдук краще розпочав. Бущан ледь не помилився під високим пресингом, перші удари хорватів особливої небезпеки не таїли. Шапаренко отримав пошкодження на 11-й хвилині, та все ж зумів продовжити гру після певної паузи. На 20-й Шабанов влетів у суперника, однак Бущан залишився на місці і парирував удар по центру з пенальті. Перший удар Динамо трапився на 27-й. Після затяжної атаки, яку розвернули Шапаренко і Русин пробивав другим темпом Сидорчук. Воротар з другої спроби приборкав снаряд.

Хайдук відповів швидкою контрою. Шепелєв, Сидорчук і Попов по черзі пропускали своїх гравців, але Денис поборовся до останнього і змусив суперника, який вже увірвався у штрафний, пробити вище. Русин заробив гострий стандарт. Де Пена навісив, Попов замикав з межі воротарського – також трохи перекинув. Миколенко з лівого флангу вирізав крос на розстрільну відстань, але Цітаішвілі влучив у стійку з кількох метрів. Хайдук знову гостро атакував у штрафному киян. Попов, Миколенко і Сидорчук не без проблем відвели загрозу.

Після перерви центр поля киян заграв активніше, але без особливих моментів. Солю дозволили пробити з меж штрафного. Дуелунд зі штрафного дав над воротами. Удар Франа головою пройшов вище. Гравець Хайдука послизнувся на рівному місці у володіннях Бущана. Суперечливе падіння у штрафному хорватів – суддя мовчить. Після перерви динамівцям нічого не дають створити, але й самі кияни не давали грати супернику так гостро, як у першій половині. Провали почалися в останні хвилин 20. Бущан раз за разом рятував ворота. І здалеку, і в межах штрафного.

А ось гол Жайро, одного з найактивніших у Хайдука, не зарахували через офсайд. Хорвати відверто переважали у статистиці ударів і моментів за весь матч. Гол зі стандарту на 90-й був логічним кінцем. Сирота програв верх, Бущан не зміг виручити. Караваєв після стандарту бахнув у суперника. Хорвати заслужено беруть Глорія Кап – найгірший виступ киян на зборах за 4 матчі. Команда Михайличенка знову, як не раз ставалося у 2019-му, не пройшла тест суперником з вміло організованою грою.