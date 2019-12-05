"Вражаючий трансфер у топ-клуб": європейські ЗМІ про новачка Динамо – син скандального гравця забивав Англії

Ібрагім Каргбо Жуніор перейшов у київське Динамо. Очевидно, наразі в резервну команду, але хлопець, який забивав у ворота збірної Англії, має амбіції прогресувати до основи.

Його далекосяжна мета вражає – закріпитися в національній збірній Бельгії, що станом на кінець 2019-го року посідає 1-е місце в рейтингу ФІФА. У нього також є перспектива виступати за Сьєрра-Леоне, але скандальна кар'єра його батька стає великою перешкодою. Перший бельгієць в Динамо Київ. Лише третій у чемпіонаті України, якщо не зраджує пам'ять. Попередні двоє не залишили помітного сліду, а Даніло, який грав а донецький Металург, і взагалі має подвійне громадянство, адже народився у Бразилії.

Динамо підписало бельгійського форварда

Каргбо назвали на честь батька тим самим іменем. Ібрагім-старший був капітаном збірної Сьєрра-Леоне, поки його не звинуватили у чистому криміналі – договірні матчі. Наслідком стало довічне відлучення від футболу, хоча вже через 2 роки після першої заборони грати дискваліфікацію скасовували. Цікаво, що в його останній сезон у Віллем ІІ (саме через підозрілі матчі за цю команду в Нідерландах Каргбо отримав повний бан на будь-яку футбольну діяльність) в молодіжці клубу з Тілбурга починав свій шлях нагору той самий другий найкращий гравець світу 2019 року Вірджил ван Дейк.

Їхня перша зустріч була незвичною. Ібрагім-молодший був зовсім малюком, коли на порозі будинку його матері в раніше охопленому громадянською війною Фрітауні виріс широкоплечий чоловік років 20-и з лишком. "Ну ж бо, підходь", – покликав зніяковілого малого той, в чиїх руках був м'яч, цінний подарунок сину. Тоді він ще не знав, що його батько заробляє гроші футболом в Європі, зрідка навідуючись в Сьєрра-Леоне. Та коли той забрав 6-річного Жуніора з собою в бельгійський Антверпен, любов до футболу зробила їхній союз міцним, як ніколи.

"Ви можете його вбити але не знищити", – син захоплюється бійцівським духом батька. Зі зламаним пальцем ноги чи наперекір усім обставинам і навіть дискваліфікаціям той продовжував грати у футбол. Каргбо-старший став першим футболістом, якого визнали винним у договірних матчах в елітному дивізіоні чемпіонату Нідерландів. Це сталося у 2009-му, а виявили лише 6 років потому.

Сингапурський "чорний букмекер" Вілсон Радж Перумал начебто отримував від нього електронні листи з проханням заплатити 200 тисяч євро (як вдалося встановити слідчим, йшлося про 75 тисяч євро за один матч для кількох виконавців). Цьогоріч ФІФА остаточно відсторонила 37-річного футболіста, як і ще 7 гравців з Малаві, Зімбабве і Тринідаду. Коли йому зателефонували з нідерландської газети, він продовжив триматись своє версії. "Нічого такого не робив. Навіть Нельсона Манделу помилково тримали у в'язниці 29 років".

Син також переконує, що ці звинувачення неправдиві. Мовляв, футболісти, які погоджуються на договірні матчі, не ставляться до своєї роботи серйозно, а його батько не такий, бо любить гру №1. У 17 років новачок Динамо підписав свій перший професіональний контракт. Це був Руселар, який грав у 2-му бельгійському дивізіоні. У нього ще боязкий погляд, але жвава розмова. Ціль одна – стати найкращим нападником Бельгії, зізнається в розмові з виданням NRC Handelsblad. Відчуває голод до голів, фанатів і слави.

Ібрагім народився наприкінці громадянської війни, яка забрала життя 200 тисяч мирних жителів Сьєрра-Леоне. Завдяки фільму "Кривавий діамант" з Леонардо Ді Капріо в головній ролі він почав розуміти, що трапилося в його рідній країні, багатій на криваві коштовні камені, мачете і перевороти. А ще тут найгарніші пляжі Африки. Та що з тої краси, якщо навколо домінує червоний колір. Батько нашого героя втік з країни у 15 років, коли війна була в розпалі. Спочатку шведський клуб, потім через Фейєнорд опинився в Бельгії. Брюссель, Шарлеруа, перспективи – він геть не планував ставати татом у 17.

Утім, Каргбо-старшому вистачило відповідальності. Його нова партнерка в Антверпені прийняла чужого сина за рідного. Батько виріс на вулиці та бачив обличчя війни частіше, ніж лиця шкільних вчителів. Він хотів більшого для свого Жуніора. У Бельгії вони удвох щодня практикувалися в парку. Батько влаштував малого Ібрагіма на пробне тренування в Беєрсхот-Вілрейк, його перший клуб. Хлопчик залишив по собі гарне враження, але мріяв про більше. Разом з братом свого батька він в 11-річному віці поїхав підкоряти Англію. Дядько помітив потенціал Жуніора, коли той грав під час відпустки в рідній Сьєрра-Леоне.

Арсенал та Челсі Ібрагім не вразив, зате на 4 роки закріпився в юнаках Редінга – клубу з Чемпіоншипу. АПЛ і Лондон знову поманили, коли Крістал Пелас виявив предметний інтерес. Каргбо міг отримати спортивну стипендію, свого роду передпрофесіональний контракт. Однак коли його перший клуб почав вимагати плату за це, "орли" відкликали пропозицію. "Тому я зараз граю за Руселаре", – аж надто відверто зізнавався Ібрагім. Хоча не дуже й пограв у 2-му дивізіоні Бельгії. Старший Каргбо влаштував сина у цей клуб, зокрема, завдяки знайомству з тренером.

У складі Руселаре провів 14 матчів, але відзначився лише одним асистом. Потім засів у запас, однак щоденний контакт з батьком дуже допомагав, як і тоді, коли він міг спіймати зірочку. "Після того, як я забив у ворота Англії в матчі за Бельгію U-19, отримував 5-6 повідомлень на день від футбольних агентів, які хотіли мене представляти. Просто не знав, що з цим робити". Його батько збанкрутував практично повністю після звинувачень у договірних матчах. Нідерландська прокуратура закрила справу через відсутність доказів, а сам він планував вибити з тамтешньої федерації футболу компенсацію за втрачені доходи.

Утім, цьогоріч прийшла інша біда. ФІФА дискваліфікувала його довічно за 2 матчі з договірним характером. Що цікаво, в обох збірна Сьєрра-Леоне зіграла внічию – у відборі Чемпіонату світу (2008-й рік, 0:0), коли начебто Каргбо і ще кілька гравців збірної змовилися, щоб програти 0:5, але інші відмовилися. Ще один матч – у рамках кваліфікації Кубка Африки (2010-й, 1:1 з Єгиптом). "Ми зіграли внічию проти найкращої команди континенту, як вони можуть звинувачувати мене в цьому? Це через жінку-чиновницю зі Сьєрра-Леоне". Ібрагім-старший вважає, що його і в цьому випадку підставили, тому не може дозволити, аби його син після такого грав за цю збірну. Той же зізнається, що розглянув би виступи за рідну країну, але тільки в тому разі, якщо не вдасться стати своїм у лавах команди, яка зараз очолює рейтинг ФІФА.

А тим часом у квітні 2019-го юнак вийшов на заміну в матчі еліт-раунду відбору на Євро між збірними Бельгії та України U-19 за 3 хвилини до кінця основного часу. Цифри на табло були рівними (2:2), але формально саме після виходу Каргбо наші просто розірвали "червоних дияволят" – Цітаішвілі забив раз, а Мудрик оформив дубль, довівши рахунок до непристойних 2:5. За рік до того Каргбо відзначився голом у спарингу проти Англії U-19, зігравши проти... Санчо, Фодена та Хадсон-Одоя, але його команда і там поступилася (1:2). Можливо, проблеми батька вплинули, може, й сам винен, та син з другого дивізіону перебрався у третій.

У Льєрсі вже вдалося відзначитися двома голами, але щось знову пішло не так. Вочевидь, рівень аматорської ліги не дуже влаштовував Каргбо, хоча навіть тут його результативність важко назвати солідною. Гравець повернувся з майже 3-місячної оренди (при цьому сезон в Першому аматорському дивізіоні триває досі), адже все ще належав Руселаре, та сторони розірвали контракт декілька тижнів тому. Бельгійські та нідерландські ЗМІ залишилися враженими тим, як далі все склалося.

"Ібрагім Каргбо-молодший оформив дуже яскравий трансфер. 19-річний футболіст, який останні місяці грав з аматорами, перейшов у київське Динамо. Льєрс писав, що Каргбо розірвав з клубом угоду через сімейні причини: "Клуб шкодує про це рішення, але не буде тримати гравця проти його волі. Він повернувся до своєї родини в Лондоні". Як виявилося, ненадовго", – пише нідерландський AD. Gazet van Antwerpen називає цей перехід досить дивовижним, адже "Каргбо-молодший не був основним навіть у першому аматорському класі, а тепер підписав контракт з клубом України №2".

На сайті телерадіокомпанії RTBF новина про його трансфер залишається у топі найпопулярніших. Генеральний директор Льєрса відверто прокоментував для HLN цей трансфер. Він здивований таким сюжетним поворотом і звинуватив оточення гравця у брехні. Мовляв, сам Каргбо був би радий залишитися в Льєрсі, але за ниточки смикає його батько, який раніше мотивував розрив контракту сімейними причинами і бажанням повернутися до сім'ї в Лондон: "Я насмілюся сумніватися, чи є перехід у Динамо добрим рішенням для гравця. У нього, звичайно, є талант, але з нами він міг би розвиватися краще. Сподіваюся, колись Ібрагім візьме на себе відповідальність за свою кар'єру".

Сам портал HLN характеризує як вражаючий трансфер у топ-клуб України з 3-го дивізіону, який в Бельгії є любительським. Практично всі провідні видання Бенілюксу акцентують, що цей раптовий перехід викликає подив, віддаючи належне статусу Динамо і оцінюючи цю угоду як блискучу насамперед для футболіста та його батька. "Від аматорів до Ліги Європи. Нападник оформив чудовий трансфер", – під статтею Voetbalnieuws більшість читачів (68%) проголосували за варіант, що Льєрс/Руселар просто пошили в дурні, тому ситуацію не можна залишати безкарною, а варто вжити заходів.

Opvallende transfer: #KargboJunior van het Lisp naar Dynamo Kiev https://t.co/NowPQJ6e7u via @gva — Hubert De Meulder (@HubertDeMeulder) December 4, 2019

Варто відзначити, що це найвищий форвард у нинішньому Динамо – 190 см майже не дають про себе знати у плані техніки, позаяк він міг легко проходити кількох суперників принаймні на молодіжному рівні та загалом не виглядає "дерев'яним". Зі швидкістю теж все гаразд, полюбляє зміщуватися на фланг Циганкова (робоча нога – права), може вийти і ліворуч в атаці, і на місці відтягнутого форварда. Дуже впевнено і комфортно почувається в межах штрафного майданчика. Забивав передусім головою, але й красиві дальні удари залітали в дев'ятку.

Як для безкоштовного варіанту (прийшов вільним агентом) з прицілом на продаж досить перспективно – бельгійці, на жаль, коштують на ринку більше за українців. Та, схоже, Каргбо терпіти не може ролі резервіста, скільки б батько не пояснював, що всі великі через це проходили. Плюс він усе ще залишається не тільки талантом з гігантськими амбіціями, а й футболістом-загадкою – не вражають ні показники результативності, ні кар'єрна стабільність.

Його досягнення наразі такі ж скромні, як наповненість власної сторінки в Інстаграм, де по суті виділяються тільки 3 речі: спільне фото з Тьєррі Анрі в таборі збірної Бельгії, гол юнацькій команді Англії U-19 і власне підписання контракту з Динамо. Лише від нього залежить, чи стане Каргбо черговим незрозумілим трансфером киян, який більшість часу проведе по орендах, чи хоча б здивує всіх так, як це зовсім недавно зробив Карлос Де Пена, підписання якого критикували всі, кому не ліньки. У Динамо переважно закріплювалися легіонери-бійці, а багатьом технічним гравцям тоншого складу досі непереливки. Та схоже, що для хлопця, який пройшов важкі часи на батьківщині, характер не мав би бути проблемою.

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