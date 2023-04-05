"Він зробив багато важкої роботи. Звичайно, це був довгий шлях для нього, бо він провів останній матч ще у грудні (насправді 30 листопада проти Металіста, – прим.).

Дебют Забарного з помилкою у відеоогляді матчу Борнмут – Брайтон – 0:2

Це не ідеальний варіант, коли центрбек змушений виходити так пізно через травму іншого гравця. Ми раді, що він з нами. Тепер ми можемо допомогти йому відновити рівень. На вихідних на нас чекає великий матч", – цитує О'Ніла офіційний сайт Борнмута.

Нагадаємо, Забарний вийшов на 85-й хвилині за рахунку 0:1, замінивши Маркоса Сенесі. Помилка українця у доданий час дозволила Брайтону забити вдруге.

Забарний дебютував у АПЛ з результативної помилки й опустив Борнмут в зону вильоту, Лестер згорів після відходу Роджерса