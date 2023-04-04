Чемпіонат Англії 2022/23, 7-й тур

Борнмут – Брайтон – 0:2

Голи: Фергюсон, 28, Енсісо, 90+1

Лестер – Астон Вілла – 1:2

Голи: Барнс, 35 – Воткінс, 24, Траоре, 90+1

Вилучення: Дьюсбері-Холл, 70 (Лестер)

Лідс – Ноттінгем Форест – 2:1

Голи: Харрісон, 20, Фірпо, 45+1 – Мангала, 12

Забарний вдруге поспіль потрапив у заявку Борнмута, але до 85-ї хвилини його тримали в запасі. Його команда у рідних стінах приймала Брайтон, поплатившись за відсутність Іллі пропущеним голом на 28-й хвилині. Героєм став Фергюсон, який п'яткою замкнув простріл від Мітоми – 0:1!

Іллі не пощастило стати учасником епізоду з другим пропущеним голом. Енсісо отримав проникний пас у штрафний, а наш центрбек при спробі вибити м'яч пролетів повз парагвайя. Хуліо покарав – 0:2! Як наслідок, Борнмут опустився в зону вильоту.

Лестер у першому матчі після відставки Брендана Родженса програв Астон Віллі. Бірмінгемці вийшли вперед на 24-й хвилині зусиллями Воткінса – таким чином, Оллі став першим за шість років футболістом, якому вдалося відзначитись у шести виїзних матчах АПЛ поспіль. Востаннє подібне вдавалося Серхіо Агуеро.

Барнс на 35-й хвилині увірвався на лівий край штрафного й зрівняв рахунок. Відпочивати команди відправились за 1:1 на табло, однак в середині другого тайму "лисиць" підвів Дьюсбері-Холл. Він отримав дві жовті за дві хвилини, а Вілла покарала за це голом Траоре з дистанції у дальню дев'ятку. Лестер міг врятуватись у компенсований час з пенальті, однак його скасували після втручання VAR.

Лідс покинув зону вильоту, здобувши вольову перемогу над Ноттінгемом. Гості відкрили рахунок вже на старті зустрічі завдяки класному удару Мангаля з лінії штрафного, але всього за кілька хвилин не менш класний постріл вдався Рокі. Голкіпер парирував, однак Харрісон зіграв на добиванні – 1:1!

Наприкінці першого тайму Фірпо вивів "павичів" уперед, бахнувши метрів з 20-ти у правий нижній кут. Його гол і вирішив долю зустрічі. 2:1!

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