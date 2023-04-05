"Он сделал много тяжелой работы. Конечно, это был долгий путь для него, потому что он провел последний матч еще в декабре (на самом деле 30 ноября против Металлиста, – прим.).

Дебют Забарного с ошибкой в видеообзоре матча Борнмут – Брайтон – 0:2

Это не идеальный вариант, когда центрбек вынужден выходить так поздно из-за травмы другого игрока. Мы рады, что он с нами. Теперь мы можем помочь ему восстановить уровень. На выходных нас ждет большой матч", – цитирует О'Нила официальный сайт Борнмута.

Напомним, Забарный вышел на 85-й минуте при счете 0:1, заменив Маркоса Сенеси. Ошибка украинца в добавленное время позволила Брайтону забить во второй раз.

Забарный дебютировал в АПЛ с результативной ошибки и оставил Борнмут в зоне вылета, Лестер сгорел после ухода Роджерса