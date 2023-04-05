Український захисник Ілля Забарний нарешті зіграв у своєму першому поєдинку в АПЛ. Дивіться відео голів та огляд перенесеної зустрічі 7-го туру АПЛ між "вишнями" та "чайками" на "Футбол 24".

Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі виник лише в середині першого тайму і одразу ж став гольовим. Мітома з меж воротарського прострілив на Фергюсона, який п'ятою результативно пробив у дальній кут. У відповідь Соланке цілив з району одинадцятиметрового – голкіпер відбив.

Забарний дебютував у АПЛ з результативної помилки й опустив Борнмут в зону вильоту, Лестер згорів після відходу Роджерса

Траоре був зобов'язаний зрівнювати, але, вийшовши сам на сам, дивом пробив повз ворота. Згодом Соланке розстрілював Джейсона Стіла з гострого кута, а Траоре на добиванні влучив у захисника.

По перерві Фергюсон закручував у дальній кут – неточно. Лерма у відповідь вистрілив над поперечиною. На 75-й хвилині Гросс потужно пробив по центру, і лише реакція Нето врятувала Борнмут від другого гола. Згодом бразильський кіпер потягнув удар і від Велбека. На 85-й хвилині за Борнмут дебютував Ілля Забарний. Український захисник вже у доданий час не зумів зупинити Енсісо, дозволивши Брайтону подвоїти свою перевагу.