Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство

Трансферна сага з переїздом хавбека бельгійського Генка Руслана Маліновського близька до свого завершення. Хавбек збірної України невдовзі повинен опинитися в чемпіонаті Італії.

Руслан Маліновський став одним із перших вихованців академії Шахтаря, хто не дочекався шансу закріпитися в головній команді "гірників", і вирішив спробувати власні сили за кордоном. Після трьох з половиною сезонів в Україні, де Руслан виступав за Севастополь та луганську Зорю, він наважився на переїзд у бельгійський Генк.

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Взимку 2016 року, коли й відбувся трансфер (спочатку оренда, а згодом – повноцінний), це була команда, яку можна назвати середняком тамтешнього чемпіонату. Фактично Маліновський став одним із тих виконавців, навколо яких будувався чемпіонський склад. Результативність українця в минулому сезоні значно допомогла його клубу у боротьбі за титул. 26-річний хавбек забив 16 голів і віддав 16 асистів за 51 матч сезону в усіх турнірах – цифри, які вражають бельгійську пресу. Загалом його результат у Генку: 135 матчів, 30 голів, 32 асисти.

Цілком логічно, що футболіст з такими показниками не захоче надовго затримуватися в чемпіонаті Бельгії. Та й вік Руслана явно натякає, що саме час робити наступний крок у своїй кар'єрі.

Генк готовий відпускати лідерів

Ще наприкінці минулого чемпіонату у пресі почали з'являтися чутки, що Маліновський влітку опиниться в новій команді. Генк, хоч і виграв чемпіонство, не може утримати в складі своїх лідерів. Леандро Троссар вже став гравцем Брайтона. "Чайки" навіть наважилися побити свій трансферний рекорд, заплативши за форварда 18 млн євро. Схожа доля чекає і на Мбвана Самату, Сандера Берге та Руслана Маліновського.

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Керівництво бельгійців розраховувало зберегти, як мінімум, українця, але швидко зрозуміло, що зробити це буде практично неможливо. Технічний директор Генка Дімітрі де Конде підтвердив, що клуб розглядає пропозиції щодо Маліновського. Йшлося про інтерес англійських клубів, але сам гравець рішуче налаштований перебратися в Серію А, де у нього теж є кілька варіантів.

Клуб також не сидить на місці і вже знайшов виконавця, який повинен замінити Руслана на Кристал-Арені. За інформацією бельгійських ЗМІ, перехід хавбека Вікторії Пльзень Патріка Грошовські вже узгоджений. Однак чехи хочуть зберегти гравця, щоб той допоміг їм у перших матчах кваліфікації Ліги чемпіонів, після чого й відбудеться трансфер.

Сампдорія налаштована здійснити мрію про Серію А

Для Маліновського принципово виступати саме в чемпіонаті Італії. Наполі був найстатуснішим клубом, який проявляв інтерес до гравця. Однак до переговорів так і не дійшло. Проте Сампдорія рішуче налаштована підписати півзахисника збірної України.

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Президент генуезців Массімо Ферреро вже підтвердив, що веде переговори з Генком та дуже цінує талант самого виконавця. Кілька днів тому повідомлялося, що "самп" відмовилась від цієї операції через фінансові причини. За різними версіями багато вимагав сам клуб та представники футболіста.

Згаданий вище Дімітрі де Конде зізнався, що Генк справді не влаштувала перша пропозиція італійців, натомість бельгійці озвучили свої умови, які, схоже, влаштували Сампдорію. Подейкують, що генуезці заплатять за Маліновського близько 15 мільйонів євро.

Ліга чемпіонів з Маліновським все ще може стати реальністю

Тривалий час фаворитом у боротьбі за українця вважалася Аталанта, яка в минулому сезоні здобула бронзові медалі Серії А та вперше у своїй історії зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів. Здавалося, бергамаски вже відмовилися від можливості підписати Маліновського. Особливо після того, як генеральний директор клубу Лука Перкассі повідомив, що продовження оренди Маріо Пашаліча стало останнім трансфером для команди.

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Проте, ANSA (італійське інформаційне агенство) стверджує, що Аталанта не вийшла з боротьби і продовжує переговори. Зазначається, що така поведінка менеджменту пов'язана з тим, що клуб відмовився від ідеї підписати Жоау Педру з Кальярі і знову повернувся до кандидатури хавбека Генка.

Пропозиції Аталанти та Сампдорії фінансово приблизно однакові, але генуезці випереджають своїх конкурентів завдяки більш ґрунтовному інтересу. Однак фактор Ліги чемпіонів може схилити шальки терезів на користь "чорно-синіх".

Зміни у законодавстві на заваді швидкому здійсненню трансферу

Причина, чому багато трансферів Серії А були узгоджені, але досі не оголошені, – нові правила: починаючи з цього сезону італійські та іноземні агенти повинні зареєструватися і отримати дозвіл в FIGS (Італійська федерація футболу) та CONI (Національний олімпійський комітет Італії).

Якщо в агента немає цих дозволів, а його прізвище присутнє в контракті щодо переходу гравця, такий договір не можуть зареєструвати в лізі Серії А і оформити офіційно. Наразі за новими правилами зареєстровано менше 30 агентів, інші в поспіху оформлюють документи і чекають, коли їм видадуть дозвіл.

Не виключено, що перехід Маліновського, ймовірніше за все у Сампдорію, вже узгоджений, але агенти українця поки що не мають вищезгаданих дозволів. Свідченням реальності такого перебігу подій є той факт, що обидві сторони відкрито говорять не лише про переговори, а й про те, що домовленість фактично досягнуто. Очевидно, що наступний сезон Руслан розпочне в Серії А. Залишилося дочекатись лише офіційного підтвердження.

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